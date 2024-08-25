الخطوط الجوية البريطانية تعلق رحلاتها إلى تل أبيب

العالم - أوروبا

ونقل المنشور عن بيان صادر عن المتحدث باسم الخطوط الجوية البريطانية: "نحن نراقب الوضع في الشرق الأوسط باستمرار واتخذنا القرار العملي بتعليق رحلاتنا من وإلى تل أبيب حتى الأربعاء 28 أغسطس/ آب".

وبحسب المنشور الذي كتبته صحيفة "ستاندرد" البريطانية، قامت شركة الطيران المجرية "ويز آير" أيضًا بتعليق رحلاتها مؤقتًا إلى إسرائيل وسط الوضع المتوتر في الشرق الأوسط.

وبحسب المنشور، فإن شركة طيران بريطانية أخرى، هي "فيرجن أتلانتيك"، تعلق مؤقتا رحلاتها اليومية بين مطار هيثرو وتل أبيب في كلا الاتجاهين بعد "تقييم السلامة" في المنطقة.

وتضيف الصحيفة: "الآن ستستأنف شركة الطيران (فيرجن أتلانتيك) رحلاتها في 25 سبتمبر/ أيلول".

وفي وقت سابق، أعلنت شركة الطيران البريطانية فيرجن أتلانتيك، أنها ستستأنف رحلاتها إلى تل أبيب في 5 سبتمبر.

وأعلن الأمين العام لـحزب الله اللبناني، السيد حسن نصر الله، يوم الأحد، "عدم وجود نية حالية للتصعيد بعد هجوم اليوم الذي استهدف إسرائيل".

وقال نصر الله، في كلمة له، إن "عملية اليوم انتهت ويبقى بيننا وبين إسرائيل المستقبل وفق التطورات"، مؤكدا أن "العملية العسكرية اليوم تم إنجازها بدقة رغم كل الظروف الصعبة".

وأضاف: "قلنا إن ردنا اليوم أولي وإذا كانت نتيجة العملية غير كافية بالنسبة لنا سنقرر ما سنفعل لاحقا"، متابعا: "في المرحلة الحالية لبنان يمكنه أن يرتاح والعدو أعلن أن ما جرى اليوم انتهى".