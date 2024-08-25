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شهداء وإصابات باستهداف الاحتلال منزلا في عبسان الكبيرة شرقي خانيونس

الأحد ٢٥ أغسطس ٢٠٢٤ - ٠٨:٢٧ بتوقيت غرينتش

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