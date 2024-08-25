مصر: محادثات وقف إطلاق النار في غزة انتهت دون التوصل إلى اتفاق

العالم - مصر

ونقلت وسائل إعلام أمريكية عن مصدرين أمنيين مصريين، قولها إن محادثات وقف إطلاق النار بين حماس والجيش الإسرائيلي انتهت دون التوصل إلى اتفاق.

وأشار المصدران المصريان إلى أن حركة المقاومة الفلسطينية "حماس" وإسرائيل لم يوافقا على العديد من الحلول التي قدمها الوسطاء.

وشارك في محادثات القاهرة، الأحد، مدير وكالة الاستخبارات المركزية، وليام بيرنز، ورئيس الوزراء القطري، محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، ومدير المخابرات العامة المصرية، عباس كامل.

وكان وفد رفيع من حركة المقاومة الإسلامية "حماس" برئاسة القيادي خليل الحية قد وصل، مساء أمس، إلى القاهرة بناء على دعوة الوسطاء في مصر وقطر، وذلك للاستماع لنتائج المفاوضات التي جرت في القاهرة الخميس الماضي، حسبما أفاد بيان صادر عن الحركة.

وتتواصل جهود إقليمية ودولية لبلوغ اتفاق لوقف إطلاق النار في قطاع غزة وصفقة لإطلاق سراح الأسرى الفلسطينيين وعدد من الأسرى الإسرائيليين بالقطاع منذ بدأت حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، في السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2023، عملية "طوفان الأقصى"؛ حيث أطلقت آلاف الصواريخ تجاه إسرائيل، واقتحمت قواتها بلدات إسرائيلية متاخمة للقطاع، ما تسبب بمقتل نحو 1200 صهيوني.

وأسفر الهجوم الإسرائيلي على القطاع، حتى الآن، عن سقوط أكثر من 40 ألف شهيد و92 ألف مصاب، غالبيتهم من الأطفال والنساء، وذلك ممن وصلوا إلى المستشفيات، فيما لا يزال أكثر من 7 آلاف مفقود تحت الأنقاض الناتجة عن القصف المتواصل في أنحاء القطاع.