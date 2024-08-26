تمديد احتجاز مؤسس تلغرام بافل دوروف في فرنسا

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وأكدت الوسائل الإعلام الفرنسية، مدد قاضي التحقيق الذي يتولى احتجاز دوروف احتجازه إلى ما بعد مساء الأحد.

وأضافت أن فترة الاحتجاز الأولية للاستجواب في فرنسا يمكن أن تستمر بحد أقصى 96 ساعة.

وأشارت وسائل الإعلام أيضًا، إلى أنه عندما تنتهي المرحلة الأولية من الاحتجاز، قد يقرر القاضي إطلاق سراح دوروف أو توجيه اتهامات إليه واحتجازه.

وأفادت وسائل إعلام فرنسية مساء السبت، أن دوروف احتجز في مطار لو بورجيه. حدث هذا أثناء مغادرته طائرة خاصة، يُزعم أنها وصلت من أذربيجان. ويقال إن دوروف، الذي يحمل الجنسية الفرنسية، كان على قائمة المطلوبين في البلاد.

وترى العدالة الفرنسية أن دوروف متورط في جرائم لأسباب عدة، من بينها رفض تطبيق تلغرام التعاون مع سلطات البلاد، وقد يُتهم مؤسس التطبيق بالإرهاب والإتجار بالمخدرات والاحتيال وغسيل الأموال، من بين أمور أخرى.

وأبلغت السفارة الروسية في فرنسا وكالة سبوتنيك، أن السلطات الفرنسية ترفض حتى الآن التعاون بشأن احتجاز دوروف.