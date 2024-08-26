الإثنين ٢٦ أغسطس ٢٠٢٤
٠٣:٤٥ GMT
فارسی
البث المباشر

مصادر فلسطينية:قصف مدفعي صهيوني يستهدف شمال مخيم البريج وسط القطاع

الإثنين ٢٦ أغسطس ٢٠٢٤ - ٠٣:٢٤ بتوقيت غرينتش

تصنيف :