بالفيديو.. مسيرة حاشدة في اسطنبول تنديدا بالإبادة الجماعية في غزة

العالم - مراسلون

هكذا بدا المشهد في اسطنبول ، الآلاف خرجوا في تظاهرة شعبية غاضبة ، رفعوا أعلام فلسطين ولافتات تطالب بوقف الابادة في غزة،المتظاهرون جابو شوارع المدينة انطلاقا من مسجد الفاتح مرددين هتافات تحيي المقاومة الفلسطينية و تندد بمجازر الاحتلال.



وقال متظاهر تركي "هذا التجمع الكبير للمواطنين الأتراك في قلب مدينة إسطنبول، يجدد مطالبه بضرورة وقف الحرب الصهيونية الهمجية على قطاع غزة، ومن أجل دعوة العالم أجمع إلى وقف العلاقات مع العدو الصهيوني وصولاً إلى عزله على المستوى الدولي".



يتفق المتظاهرون هنا على ضرورة التحرك لانقاذ غزة ، تحرك يرون أنه لا يجب أن يقتصر على فعاليات شعبية وتظاهرات بل يمتد الى تحرك رسمي جاد يوقف جرائم القتل ويساند غزة في المواجهة وصولاً لطرد الاحتلال كاملا من فلسطين.

واشار متظاهر مصري الى ان " الكل يتفرج ابادة جماعية ونازية جديدة في ابشع صورها، باسلحة امريكية يقتل الناس علنا بيانا نهارا امام اعين العالم كله ولا احد يستنكر والكل متواطئ والعرب متخاذلون، جاءت لكي اقدم الدعم لاهلنا في غزة".

واكد متظاهر تركي ان "قضية فلسطين هي قضية العالم أجمع، وهي القضية المركزية للأمة الإسلامية والعربية، ونحن جئنا لنؤكد وقوفَنا إلى جانب الشعب الفلسطيني في ظل الإبادة التي يتعرض لها"



والى جانب تظاهرة اسطنبول شهدت عد مدن في تركيا تظاهرات تندد باستمرار حرب الابادة في غزة لما يزيد عن 325 يوماً



لا تتوقف الهتافات والتطاهرات المساندة لفلسطين هنا في تركيا في ظل حرب ابادة مستمرة وهي بمجملها تطالب بوقف الحرب وضرورة الاسناد الشعبي والرسمي لغزة من اجل وقف الابادة

