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وزارة الصحة بغزة:الظروف لاتسمح بتطعيم الاطفال مع استمرار الابادة الجماعية

الإثنين ٢٦ أغسطس ٢٠٢٤ - ٠٤:٢٧ بتوقيت غرينتش

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