الإثنين ٢٦ أغسطس ٢٠٢٤
٠٥:١٥ GMT
فارسی
البث المباشر

وزارة الصحة بغزة:شهداء وجرحى بقصف الاحتلال منزلا في عبسان جنوب غزة

الإثنين ٢٦ أغسطس ٢٠٢٤ - ٠٤:٤١ بتوقيت غرينتش

تصنيف :