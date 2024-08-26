شاهد/رسالة السيد نصر الله للمجاهدين بعد عملية 'يوم الأربعين'

العالم- لبنان

وجاء في رسالة السيد نصر الله: السلام عليكم ايها المجاهدون.. اقبل جباهكم فردا فردا..تقبل الله اعمالكم وجهادكم..والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته..

وكان الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله أطلق في كلمة له مساء امس الاحد اسم عملية "يوم الأربعين" على عملية المقاومة العسكرية الواسعة ضد كيان الاحتلال ردا على اغتيال القيادي فؤاد شكر في الضاحية الجنوبية ببيروت في يوليو/تموز الماضي.

وكشف السيد نصرالله في خطابه عن تفاصيل الهجوم العسكري الذي نفذه الحزب في الجانب الإسرائيلي، موضحا طبيعة الهدف العسكري، لتفنيد الرواية الإسرائيلية التي ادعت أنها أحبطت هجومًا كبيرًا كان الحزب يعتزم تنفيذه.

وأشار إلى أن الهدف كان قاعدة "غليلوت" التابعة لشعبة الاستخبارات العسكرية "أمان"، التي تقع على بعد 1.5 كيلو متر من تل أبيب، مما يعكس دقة اختيار الهدف، وأضاف أن حزب الله أطلق 340 صاروخ كاتيوشا بهدف تشويش منظومة القبة الحديدية الإسرائيلية، مما أتاح المجال للطائرات المسيرة للعبور نحو أهدافها.

وقال السيد نصر الله إن المسيرات انطلقت عند الساعة 5:15 فجرًا من منطقة البقاع في لبنان، وتمكن بعضها من إصابة أهدافها بنجاح، وانتقد بشدة الرواية الإسرائيلية ووصفها بالمزيفة، ونفى مزاعم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، بشأن تدمير آلاف الصواريخ ومنصاتها، مؤكدًا أن الغارات الإسرائيلية أصابت فقط منصتين للصواريخ.