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قاليباف: حزب الله تمكن بعمليته استهداف المنشآت العسكرية والاستخباراتية الحساسة للكيان الصهيوني وان هزيمة الاحتلال تعادل هزيمته في 2006

الإثنين ٢٦ أغسطس ٢٠٢٤ - ٠٤:٥١ بتوقيت غرينتش

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