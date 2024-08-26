تحديث جديد يعالج مشاكل هواتف آيفون..احصل عليه

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وأشارت إلى أن إصدار iOS 17.6.1 الجديد حمل معه بعض الإصلاحات المهمة لبعض الأخطاء البرمجية، منها مشكلة كانت تتعلق بشتغيل أو تعطيل خاصية "الحماية المحسنة للبيانات"، إذ كانت تظهر للمستخدمين رسالة تحذيرية تنبههم من عدم إمكانية تشغيل أو تعطيل هذه الميزة.

وبعد تثبيت نظام التشغيل الجديد سيطلب النظام من المستخدمين الذين عانوا من المشكلة المذكورة تأكيد فيما إذا كانوا يريدون تعطيل ميزة "الحماية المحسنة للبيانات" أو تفعيلها.

وتبعا لآبل فإن iOS 17.6.1 حمل معه بعض التحسينات التي تعزز حماية البيانات في هواتف آيفون أيضا.

وللحصول على التحديث الجديد يجب على المستخدم التوجه إلى قائمة "الإعدادات" في الهاتف، ومن ثم الضغط على خيار "عام" أوGeneral، ومن ثم خيار "تحديث نظام التشغيل" Software Update، وبعدها خيار "تحميل وتثبيت" Download and Install.