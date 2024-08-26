الإثنين ٢٦ أغسطس ٢٠٢٤
٠٦:٤٩ GMT
فارسی
البث المباشر

زعيم حزب العمل الاسرائيلي:لابد من استراتيجية لوقف الحرب والا ستتواصل للابد

الإثنين ٢٦ أغسطس ٢٠٢٤ - ٠٥:٤١ بتوقيت غرينتش

تصنيف :