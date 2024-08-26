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مصادر فلسطينية:الاحتلال يقر بمقتل 702 جندي منذ بداية العدوان

الإثنين ٢٦ أغسطس ٢٠٢٤ - ٠٥:٤٣ بتوقيت غرينتش

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