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مصادر فلسطينية: طيران الاحتلال المروحي يفتح نيرانه على جنوب غزة

الإثنين ٢٦ أغسطس ٢٠٢٤ - ٠٥:٥٣ بتوقيت غرينتش

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