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صحيفة الغارديان: بوريل ينوي الدعوة لفرض عقوبات على الوزيرين بحكومة الاحتلال "بن غفير" و "سموتريتش" في اجتماع وزراء خارجية الاتحاد الخميس المقبل

الإثنين ٢٦ أغسطس ٢٠٢٤ - ٠٦:٠٨ بتوقيت غرينتش

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