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بلدية دير البلح:الاحتلال أجبر نحو 250 ألف فلسطيني على ترك دير البلح

الإثنين ٢٦ أغسطس ٢٠٢٤ - ٠٦:٣٦ بتوقيت غرينتش

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