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مصادر فلسطينية:الاحتلال يشدد الخناق على مداخل نابلس ويعرقل الحركة

الإثنين ٢٦ أغسطس ٢٠٢٤ - ٠٦:٤٥ بتوقيت غرينتش

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