ایران.. هكذا تتدرب الاجيال في مدرسة الامام الحسين (ع)

العالم _ مراسلون

من فاته رکب زوار الحسین علیه السلام ولم یحالفه الحظ لیکون ضمن المنهل الراجل نحو کربلاء الحسین على غرار الأعوام الماضية، حث الخطى إلى حسينية الإمام الخميني (قده).

في ذكرى أربعينية الامام الحسين عليه السلام رفعت رايات العزاء، تسيل العبرات وتصدح الحناجر بحب سيد الشهداء عليه السلام. فتارة تشكر العراق وشعبه المعطاء وتارة أخرى تستنصر لغزة ولشعبها الرازح تحت نير الاحتلال.

ها هي مدرسة الامام الحسين عليه السلام تدرب الأجيال، جيلا بعد جيل، ان لايركنوا للظلم والظالمين.

بذل سید الشهداء مهجته في الله ليستنقذ عباده من الجهالة وحيرة الضلالة، واليوم تتأسى الامة الاسلامية بالحسين بن علي عليه السلام وتستنصر لغزة وللشعب الفلسطيني المظلوم.