مصر تتخذ موقفا حاسما بشأن محور فيلادلفيا في مفاوضات غزة

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فشل جديد يضاف إلى قائمة من المحادثات الفاشلة على مدى أشهر بشأن التوصل إلى اتفاق لإنهاء العدوان الإسرائيلي المدمر على غزة وإطلاق سراح الأسرى الإسرائيليين المتبقين.

وفي حين أعلنت حماس أن وفدها غادر القاهرة بعد لقاء مع الوسطاء المصريين والقطريين في سياق المفاوضات بشأن وقف إطلاق بغزة، وذلك على لسان عضو المكتب السياسي للحركة عزت الرشق الذي شدد على أن حماس تؤكد جاهزيتها لتنفيذ خطة الرئيس الأميركي جو بايدن، قال مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان في مؤتمر صحفي عقده في هاليفاكس بكندا، إن واشنطن لا تزال تبذل جهودا حثيثة في القاهرة مع وسطاء من مصر وقطر وأيضا مع الإسرائيليين، للتوصل إلى وقف لإطلاق النار واتفاق بشأن الاسرى.

واعتبر سوليفان أن الولايات المتحدة تشعر بالقلق إزاء تصاعد الصراع في الشرق الأوسط إلى حرب أوسع نطاقا، حسب تعبيره.

نقاط الخلاف الرئيسية في المحادثات الجارية تتعلق بما يسمى محور فيلادلفيا.

وقال مصدر مصري إن الوسطاء طرحوا عددا من البدائل لوجود القوات الإسرائيلية على ممر فيلادلفيا وممر نتساريم الذي يمر عبر وسط قطاع غزة، لكن الطرفين لم يقبلا أي منها.

وأضافت المصادر أن تل أبيب أبدت أيضا تحفظات بشأن عدد المعتقلين الذين تطالب حماس بالإفراج عنهم حيث طالبت بخروجهم من غزة إذا تم الإفراج عنهم.

وقالت حماس إن تل أبيب تراجعت عن التزامها بسحب قواتها من هذا المحور ووضعت شروطا جديدة أخرى منها فحص الفلسطينيين النازحين في أثناء عودتهم إلى شمال القطاع الأكثر اكتظاظا بالسكان عندما يبدأ وقف إطلاق النار.

مصادر مطلعة أفادت الأحد، أن تل ابيب تريد الانسحاب فقط من ثلاثة كيلومترات من محور فيلادلفيا.

وبينت المصادر أن هناك تمسكاً مصرياً بضرورة انسحاب الاحتلال بشكل كامل من محور فيلادلفيا وكذلك من رفح، ولكن لمنع تعطيل الصفقة تسعى القاهرة لأن يكون الانسحاب على مرحلتين.