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مصادر لبنانية:مسيرة للاحتلال تستهدف سيارة في عبرا بصيدا جنوبي لبنان

الإثنين ٢٦ أغسطس ٢٠٢٤ - ٠٨:١٧ بتوقيت غرينتش

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