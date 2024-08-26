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كتائب عز الدين القسام: تنفيذ كمين محكم استهدف قوة صهيونية تحصنت باحدى المنازل وتفجير نفق مفخخ مسبقا شرق مدينة خانيونس بقطاع غزة

الإثنين ٢٦ أغسطس ٢٠٢٤ - ٠٨:٢٨ بتوقيت غرينتش

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