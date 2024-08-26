أمريكا إستخدمت قوة عسكرية ضد اليمن تكفي لتنتصر بها على الصين!

العالم – الخبر و إعرابه

-من اجل الوقوف على هذا الانجاز اليمني المعجز، لابد من التذكر، ان الحظر الذي تفرضه القوات المسلحة اليمنية على الكيان الاسرائيلي، يجري على قدم وساق في ظل، وجود تحالف عسكري تقوده امريكا منذ 9 اشهر، لمواجهة اليمنيين، وهو تحالف جندت من اجله امريكا اكثر من ثلثي ما تمتلك من قدرات عسكرية!. بل وقامت الى جانب بريطانيا بشن العديد من الغارات المكثفة على الاراضي اليمنية، لمنع اليمن عن مد يد العون الى اخوانه في غزة، وترك نتنياهو يواصل ابادته الجماعية ضد الفلسطينيين دون منغصات.

-فضيحة امريكا "القوة الاعظم في العالم"!!، تمثلت بفشلها في ردع اليمن، انتصارا للكيان الاسرائيلي الارهابي العنصري، رغم انها ارسلت حاملتي الطائرات "روزفلت" و"لينكولن" من المحيط الهادئ، لتنضما إلى حاملتي الطائرات "فورد" و"آيزنهاور"، إي انها حشدت ثلث ما تملك من قدرات عسكرية، وأنفقت مليار دولار من الذخائر النادرة، والتي يصعب الحصول عليها، لإسقاط صواريخ اليمنيين وطائراتهم المسيرة، وقصف اليمن.

-هذه الفضيحة الامريكية، اشارت اليها ايضا مجلة "ناشونال إنترست" الأميركية بشيء من التفصيل، قبل ايام، عندما كتبت :" هل يبرر التهديد اليمني لـ 14% من التجارة البحرية العالمية، التي تمر عبر البحر الأحمر، تخصيص ثلث قوة حاملات الطائرات الأميركية بصورة شبه دائمة؟ وهل يبرر إنفاق الأسلحة نفسها التي تحتاج إليها البحرية للردع – وربما الفوز – في حرب ضد الصين؟ باختصار، هل كان الرد متناسباً مع المصالح الاستراتيجية الأميركية؟ فان الإجابة عن هذا السؤال هي "لا" بكل تأكيد".

-وختمت المجلة تحليلها بالتأكيد أنه "على الرغم من كل الجهود التي تبذلها الولايات المتحدة لمكافحة التهديد اليمني، يظل باب المندب خطيراً للغاية، وإذا كان تأمين حركة المرور عبر البحر الأحمر مصلحة حيوية للولايات المتحدة، فقد أثبتت استراتيجية بايدن عدم كفايتها لمواجهة التحدي".

-العار الذي حلّ بأمريكا، كشف انها الطرف الحقيقي الذي يقف وراء العدوان على غزة منذ 11 شهرا، فامريكا ما كانت لتقبل مثل هذه العار، وان تنفق عشرات المليارات من الدولارات، وان تجند نحو نصف قوتها العسكرية وارسالها الى المنطقة، لمواجهة اليمن، لو كانت طرفا محايدا كما تزعم، ولاقدمت على معالجة الاسباب الجذرية للمشلكة الراهنة وهو وقف العدوان على غزة، وينتهي كل شيء، لكن شاء الله، ان يفضح امريكا على يد رجال غزة ورجال اليمن ورجال محور المقاومة، ويسقط عنها ما تبقى من اوراق التوت، لتظهر وبشكل عار، بوصفها العدو الاول والرئيسي والحقيقي ليس للشعوب العربية والاسلامية ولجميع الاحرار في العالم، بل للانسانية جمعاء.