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مصدر امني لبناني:الشخص المستهدف بالغارة الاسرائيلية ينتمي لاحد الفصائل الفلسطينية

الإثنين ٢٦ أغسطس ٢٠٢٤ - ٠٩:٠٢ بتوقيت غرينتش

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