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كنعاني: كيان الاحتلال قد يخفي بعض الحقائق حول عملية حزب الله في الاربعين لكنه يعلم جيدا ان الحقائق القائمة لن تتغير

الإثنين ٢٦ أغسطس ٢٠٢٤ - ٠٩:٣٢ بتوقيت غرينتش

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