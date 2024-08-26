روسيا تشن هجمات واسعة على اكثر من نصف مناطق أوكرانيا

العالم _ خاص بالعالم

فقد شهدت أوكرانيا صباح الاثنين ضربات روسية واسعة النطاق أكدها رئيس الوزراء الأوكراني دينيس شميهال في قوله إنّ روسيا شنّت هجمات بصواريخ وطائرات مسيرة على أكثر من نصف مناطق أوكرانيا، مؤكدا تعرض خمس عشرة منطقة لهجوم روسي واسع.

وأضاف شميهال أن موسكو استخدمت أنواعا مختلفة من الأسلحة ما بين طائرات مسيرة وصواريخ كروز وأنظمة كينجال فرط صوتية ما أدى لى سقوط قتلى وجرحى.

وأكدت الإدارة العسكرية في سومي بأوكرانيا تسجيل 60 انفجارا على الأقل في المقاطعة.

وسبق الهجمات الروسية إطلاق أوكرانيا طائرات مسيرة استهدفت مناطق جنوب شرقي العاصمة موسكو تقول وزارة الدفاع الروسية إنها دمّرت عشرين منها وبينها 9 دمّرت في أجواء ساراتوف غربي البلاد.

وأعلنت وزارة الصحة الروسية ارتفاع عدد المصابين في الهجوم بمسيرات أوكرانية على مقاطعة ساراتوف غربي البلاد إلى 4.

وكانت وكالة ريا الروسية فرض قيود مؤقتة على حركة الملاحة الجوية في مقاطعة ساراتوف غربي البلاد.

أما سلطات مقاطعة تولا الروسية فقد صرّحت أنها أسقطت 3 طائرات مسيرة في أجواء المقاطعة دون وقوع إصابات أو أضرار.