هدوء حذر يسود جبهة جنوب لبنان بعد عملية "يوم الاربعين"

العالم _ مراسلون

ونفّذ حزب الله امس الاحد رده الأولي على عملية اغتيال القائد العسكري فؤاد شكر بأكبر هجوم جوي عبر مئات الصواريخ والطائرات المسيرة، مستهدفا أحد عشر موقعا عسكريا، بينها قاعدة غليلوت.

وهو الرد الذي استمر لساعات اغرق فيه الكيان بعشزات الصواريخ يقول حزب الله ان 320 صاروخا ومسيرة انطلقت نحو الكيان مستهدفة 11 موقعا، هي قاعدة ميرون، مربض نافي زيف، قاعدة زعتون، مرابض الزاعورة، قاعدة السهل.

ويرهن حزب الله وقف هجماته على الاحتلال الإسرائيلي بإنهاء الأخير حرب مدمرة يشنها بدعم أمريكي على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر الماضي.