الإثنين ٢٦ أغسطس ٢٠٢٤
١١:٢١ GMT
فارسی
البث المباشر

مراسل العالم:

هدوء حذر يسود جبهة جنوب لبنان بعد عملية "يوم الاربعين"

الإثنين ٢٦ أغسطس ٢٠٢٤ - ١٠:٠٥ بتوقيت غرينتش

أفاد مراسل قناة العالم ان جبهة جنوب لبنان تشهد هدوءا حذرا بعد رد المقاومة اللبنانية يوم امس على اغتيال الشهيد القائد فؤاد شكر خلال عملية "يوم الاربعين".

العالم _ مراسلون

ونفّذ حزب الله امس الاحد رده الأولي على عملية اغتيال القائد العسكري فؤاد شكر بأكبر هجوم جوي عبر مئات الصواريخ والطائرات المسيرة، مستهدفا أحد عشر موقعا عسكريا، بينها قاعدة غليلوت.

وهو الرد الذي استمر لساعات اغرق فيه الكيان بعشزات الصواريخ يقول حزب الله ان 320 صاروخا ومسيرة انطلقت نحو الكيان مستهدفة 11 موقعا، هي قاعدة ميرون، مربض نافي زيف، قاعدة زعتون، مرابض الزاعورة، قاعدة السهل.

ويرهن حزب الله وقف هجماته على الاحتلال الإسرائيلي بإنهاء الأخير حرب مدمرة يشنها بدعم أمريكي على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر الماضي.

روابط ذات صلة

كنعاني: هجوم الاربعين اثبت بان جرائم الكيان الصهيوني لن تمر دون رد

عملية 'يوم الاربعين'.. مفاوضات القاهرة، الفرصة الأخيرة وإشتراطات نتنياهو

السيد نصر الله: هدف "عملية يوم الاربعين" عسكري مرتبط بعملية اغتيال شكر

شاهد.. المرحلة الأولى من رد حزب الله على إغتيال القيادي فؤاد شكر