مراسل العالم يضطر لاخلاء مشفى شهداء الاقصى مع الطواقم الطبية لهذا السبب..

العالم - مراسلون

واضاف مراسلنا ان غارة من مدفعية الاحتلال الاسرائيلي استهدفت مدرسة عز عبدالسلام ما ادى الى استشهاد سيدة واصابة اخرين وصلوا لمستشفى العودة، بالاضافة الى استهداف الطائرات المروحية الاسرائيلية للمدنيين.

وبين ان المناطق الشرقية في دير البلح ومنطقة شرق المغازي والمصدر التي تشهد تقدم لاليات الاحتلال الاسرائيلي، تعرضت لقصف مدفعي وتم انتشال شهيدين ووصولوا الى مستشفى شهداء الاقصى.

وتابع ان هناك اطلاق نار بين الفينة والاخرى على المواطنين الفلسطينيين تحديدا مع المناطق الجديدة التي حددها جيش الاحتلال الاسرائيلي وهي مربع 128 الذي تقع من ضمنه مستشفى شهداء الاقصى، مشيرا الى وقوع عملية اخلاء قصرية للمرضى والكوادر الطبية والطواقم الاعلامية من داخل مستشفى شهداء الاقصى وهو المستشفى الوحيد والاساسي داخل المنطقة الوسطى، وبقى عدد قليل من الاطباء والممرضين يقدمون الاسعافات الطبية، بالاضافة الى اخلاء عائلات النازحين والمؤسسات الدولية.واكد انه في ظل اخلاء المستشفى وانتشار الامراض والاوبئة واستمرار العدوان فهناك انعكاس سلبي على المرضى.

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