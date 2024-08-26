الإثنين ٢٦ أغسطس ٢٠٢٤
١١:٢٩ GMT
فارسی
البث المباشر

شهيدان وجرحى بقصف اسرائيلي خلف مدرسة الشافعي بحي الزيتون في غزة

الإثنين ٢٦ أغسطس ٢٠٢٤ - ١١:٢٨ بتوقيت غرينتش

تصنيف :