الإثنين ٢٦ أغسطس ٢٠٢٤
١٢:٥٧ GMT
فارسی
البث المباشر

5 شهداء بقصف الاحتلال سيارة مدنية في منطقة المواصي غربي خانيونس

الإثنين ٢٦ أغسطس ٢٠٢٤ - ١١:٣٥ بتوقيت غرينتش

تصنيف :