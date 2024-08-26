الإثنين ٢٦ أغسطس ٢٠٢٤
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شهيد ومصابون جراء استهداف شقة سكنية بمخيم الشاطئ غرب مدينة غزة

الإثنين ٢٦ أغسطس ٢٠٢٤ - ١٢:٣٧ بتوقيت غرينتش

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