الإثنين ٢٦ أغسطس ٢٠٢٤
١٢:٥٣ GMT
فارسی
البث المباشر

وزيرا خارجية ايران وقطر يبحثان بطهران المواضيع ذات الاهتمام المشترك لاسيما جرائم الاحتلال في غزة

الإثنين ٢٦ أغسطس ٢٠٢٤ - ١٢:٤٦ بتوقيت غرينتش

تصنيف :