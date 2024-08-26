الإثنين ٢٦ أغسطس ٢٠٢٤
٠١:٠٦ GMT
فارسی
البث المباشر

عراقجي: ندعم اي اتفاق يحظى بقبول اشقائنا في المقاومة الفلسطينية وحماس

الإثنين ٢٦ أغسطس ٢٠٢٤ - ١٢:٥٢ بتوقيت غرينتش

تصنيف :