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وزير خارجية قطر: سنواصل مسار التعاون مع ايران بناء على ارادة قيادة البلدين لتطوير العلاقات الثنائية لاسيما في المجال الاقتصادي

الإثنين ٢٦ أغسطس ٢٠٢٤ - ١٢:٥٥ بتوقيت غرينتش

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