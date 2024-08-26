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وزير خارجية قطر: ندعو لاستمرار المشاورات الثنائية لضمان استقرار المنطقة ومساعدة الشعب الفلسطيني

الإثنين ٢٦ أغسطس ٢٠٢٤ - ١٢:٥٧ بتوقيت غرينتش

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