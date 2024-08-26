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الاحتلال يطلب من سكان عدد من مستوطنات الجليل المحتل البقاء قرب الملاجئ

الإثنين ٢٦ أغسطس ٢٠٢٤ - ٠١:٠٣ بتوقيت غرينتش

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