الليكود يدعو لمهاجمة إيران ويترك حزب الله!

العالم- فلسطين المحتلة

وقال عضو الكنيست موشيه سعادة للاعلام العبري: "ليست هذه هي الطريقة التي تفوز بها، من واجبنا إيذاء إيران" حسب تعبيره.

وأضاف: "هذا يقودنا إلى التعادل، وعلى الكيان أن يفوز ويقرر في هذا القطاع".

وتابع: "في الوقت الحالي، يتصدع ردع الكيان بسبب حدث الأمس، لأنه مرة أخرى التهديد على الكيان وعلى سكان الشمال مستمر."

وأردف سعادة: "إن التهديد الذي يواجه سكان الكيان بأكملها موجود ونواجه نوعًا من التهديد الوجودي. ولهذا السبب يجب علينا أن تحل هذه المشكلة المعقدة. نحن في وضع التعادل، وهذه ليست الطريقة التي نفوز بها".

وأضاف: "واجبنا هو إيذاء إيران"..، "أدعو رئيس الوزراء وأعضاء الكابينت إلى رؤية المشكلة، وعدم تجاهلها والإضرار بإيران. يجب على إسرائيل أن تهاجم إيران. أعتقد أن هذا سيزيل التهديد الوجودي للكيان"حسب زعمه.