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اعلام الاحتلال: صفارات الانذار تدوي في المالكية بالجليل الغربي

الإثنين ٢٦ أغسطس ٢٠٢٤ - ٠١:٥٥ بتوقيت غرينتش

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