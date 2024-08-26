ماكرون يعلق على اعتقال مؤسس تلغرام في فرنسا

العالم-اوروبا

وقال ماكرون في تصريح عبر منصة “إكس”: “إن اعتقال رئيس تلغرام على الأراضي الفرنسية تم في إطار تحقيق قضائي جارٍ. هذا ليس قراراً سياسياً بأي شكل من الأشكال. يعود للقضاة أن يقرروا في هذا الأمر”.

وألقت السلطات الفرنسية، مساء السبت، القبض على مؤسس تطبيق "تليغرام"، رجل الأعمال الروسي بافيل دوروف، في مطار باريس لو بورجيه، وفقًا لما ذكرته قناة (TF1) الفرنسية.

وتعود أسباب اعتقال دوروف إلى رفضه التعاون مع السلطات الأمنية الفرنسية، مما جعله متورطًا في عدة قضايا. وعلى إثر ذلك، أصدرت السلطات الفرنسية مذكرة اعتقال بحقه فور وصوله إلى الأراضي الفرنسية قادمًا من أذربيجان، وذلك بسبب مزاعم تتعلق بانتهاكات مختلفة منسوبة لتطبيق "تليغرام" المشفر.