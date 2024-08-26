هذا أبرز ما قاله عراقجي لنظيره القطري في اجتماع معه بطهران

العالم - ايران

واستقبل وزيرالخارجية الإيراني عباس عراقجي نظيره القطري محمد بن عبد الرحمن ال ثاني اليوم الاثنين، وتباحث معه حول القضايا الثنائية ذات الاهتمام المشترك على مختلف الصعد فضلا عن القضايا الاقليمية وخاصة اخر تطورات الاحداث في فلسطين واستمرار الابادة الجماعية بحق اهل غزة من قبل الكيان الصهيوني.

وأشار وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي في هذا اللقاء إلى الامكانات والقدرات التي يتمتع بها كلا البلدين على الصعيدين التجاري والاقتصادي معربا عن رغبته باستثمارها فيما يصب مصلحة البلدين من خلال تعزيز التنسيق عبر اللجنة الاقتصادية المشتركة.

واعرب عراقجي عن ترحيب ايران بالمساعي القطرية فيما يخص قضية وقف اطلاق النار والابادة الجماعية في غزة لافتا إلى ان ايران ترحب بالقرارات التي ستتخذها حركات المقاومة بهذا الشأن وتدعمها مشيرا إلى محاولات الصهاينة وتحركاتهم الاستفزازية التي من شأنها ان تؤدي إلى اتساع رقعة الحرب وزيادة التوترات في المنطقة.

ومن جانبه هنأ وزير الخارجية القطري محمد عبد الرحمن ال ثاني نظيره الايراني بالمنصب الجديد متمنيا له التوفيق والنجاح.

وأضاف ان بلاده ستبذل جهودها من أجل تطوير العلاقات الثنائية التي تعود بالنفع على الجانبين على جميع الاصعدة وخاصة الصعيد الاقتصادي.

واشار إلى التقارير والجهود الدبلوماسية التي قامت بها بلاده في مفاوضات انهاء الحرب ووقف اطلاق النار في غزة، داعيا الاطراف الى استمرار المفاوضات بما يتماشي مع استقرار وأمن المنطقة ومساعدة الشعب الفلسطيني.

وقد وصل وزير الخارجية القطري عبد الرحمن ال ثاني ظهر اليوم إلى طهران على رأس وفد دبلوماسي رفيع المستوى ومن المقرر أن يلتقي مع عدد من مسؤولي البلاد.