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بزشكيان: يمكن للدول الاسلامية وغيرها ان ترغم بموقف موحد داعمي الاحتلال على كبح جماحه ووقف الابادة في غزة

الإثنين ٢٦ أغسطس ٢٠٢٤ - ٠٢:٢٣ بتوقيت غرينتش

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