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وزير خارجية قطر للرئيس الايراني: امير قطر يولي أهمية خاصة لتوسيع العلاقات الاخوية والاستراتيجية مع ايران

الإثنين ٢٦ أغسطس ٢٠٢٤ - ٠٢:٢٥ بتوقيت غرينتش

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