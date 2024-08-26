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وزير خارجية قطر: الدوحة ستواصل جهودها لوقف اطلاق النار بغزة وتعول على دور ايران البناء باعتبارها جهة فاعلة وحكيمة على الدوام

الإثنين ٢٦ أغسطس ٢٠٢٤ - ٠٢:٢٩ بتوقيت غرينتش

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