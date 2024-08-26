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ماذا قال الرئيس الايراني لرئيس الوزراء القطري عن العدوان على غزة 

ماذا قال الرئيس الايراني لرئيس الوزراء القطري عن العدوان على غزة 
الإثنين ٢٦ أغسطس ٢٠٢٤ - ٠٢:٣٢ بتوقيت غرينتش

اشار الرئيس الايراني السيد مسعود بزشكيان لدى استقباله اليوم الاثنين رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن ال ثاني، الى انه في كل ساعة ودقيقة في غزة، تنتهك حقوق الإنسان وجميع قواعد القانون الدولي، لكن الدول التي تدعي الدفاع عن حقوق الإنسان، والتي تصرخ أحيانا مطالبة بمحاكمة شخص ما، لا تكتفي بالصمت أمام هذه الجرائم، بل تدعم مرتكبي هذه الجرائم والإبادة الجماعية.

العالم - ايران

وتابع الرئيس بزسكيان قائلا: ان الدول الإسلامية وسائر الدول الملتزمة بالأطر والقوانين الدولية تقف صفاً واحداً، وتستطيع بالعمل المشترك أن تجبر أنصار الكيان الصهيوني على كبح جماح هذا الكيان ووقف جرائمه والإبادة الجماعية في غزة.

من جانبه قال رئيس مجلس الوزراء وزير خارجية قطر، ان امير قطر يولي أهمية خاصة لتوسيع العلاقات الأخوية والاستراتيجية بين البلدين، كما نعتقد أن العلاقات والتعاون الثنائي لم يصل بعد إلى المستوى المنشود من من قبل قادة البلدين، ويجب علينا بذل المزيد من الجهود لتحقيق هذا الهدف.

وفيما يخص العدوان على غزة قال عبد الرحمن بن محمد ال ثاني: ان قطر ستواصل جهودها لتحقيق وقف إطلاق النار في غزة، وهي تعول في هذا السياق على الدور البناء للجمهورية الإسلامية الإيرانية باعتبارها جهة فاعلة وحكيمة ومسؤولة على الدوام.

واضاف : تعلن دولة قطر عن استعدادها للتعاون مع ايران لتعزيز هذا النهج على الصعد الثنائية والإقليمية والدولية.

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