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مصادر عبرية: انفجار طائرتين مسيرتين في منطقة اييليت هشاحر بالجليل الاعلى

الإثنين ٢٦ أغسطس ٢٠٢٤ - ٠٣:٢٠ بتوقيت غرينتش

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