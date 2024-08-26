الإثنين ٢٦ أغسطس ٢٠٢٤
٠٤:٠١ GMT
فارسی
البث المباشر

صفارات الانذار تدوي في مستوطنات بالجليل الغربي خشية تسلل طائرات مسيرة

الإثنين ٢٦ أغسطس ٢٠٢٤ - ٠٣:٣٥ بتوقيت غرينتش

تصنيف :