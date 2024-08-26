وفاة الأمين العام السابق للجامعة العربية

العالم- مصر

وكتب السفير محمد مرسى، على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي: "فقدت الدبلوماسية المصرية اليوم رجلاً من أعظم رجالاتها، الأستاذ الدكتور الوزير نبيل العربي، فقدنا مدرسة متميزة في الدبلوماسية والقانون الدولي وفن التفاوض، وكنت واحداً من مئات الدبلوماسيين وغيرهم الذين تتلمذو وتعلمو المهنة علي يديه".

من هو نبيل العربي؟

نبيل العربي سياسي ودبلوماسي مصري، تنقل في الوظائف من قاضٍ في المحكمة الدولية إلى وزير للخارجية المصرية، قبل أن يستقر به المقام أمينا عاما لجامعة الدول العربية.

ولد نبيل عبد الله العربي يوم 15 مارس 1935، في العاصمة المصرية القاهرة.

وتخرج في كلية الحقوق عام 1955، ثم حصل على الماجستير في القانون الدولي وعلى الدكتوراه في العلوم القضائية من مدرسة الحقوق في جامعة نيويورك.

عمل مستشارا قانونيا للوفد المصري أثناء مؤتمر كامب ديفد للسلام في الشرق الأوسط عام 1978.

عين سفيرا لمصر لدى الهند (1981-1983)، وممثلا دائما لها لدى الأمم المتحدة في جنيف (1987-1991)، وفي نيويورك (1991-1999).

شغل نبيل العربي منصب وزير خارجية مصر منذ 7 مارس 2011 خلفا لأحمد أبو الغيط، وكان قد رشح في 4 مارس2011 من قبل شباب ثورة 25 يناير لتولي هذه الحقيبة.

أعلنت الحكومة اليابانية في أبريل الماضي، حصول الدكتور نبيل العربي وزير الخارجية والأمين العام السابق لجامعة الدول العربية الأسبق ورئيس قسم اللغة اليابانية بجامعة الأهرام الكندية الدكتور كرم خليل ، على وسام الإمبراطور الياباني؛ تقديرًا لمساهماتهما البارزة في تعزيز العلاقات وتوطيد أواصر الصداقة بين اليابان ومصر.