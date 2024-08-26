رد المقاومة بلبنان على الاحتلال تشعل مواقع التواصل

العالم - هاشتاغ

تعليقات كثيرة وتفاعل واسع مع رد المقاومة الأوّلي على جرائم الاحتلال في لبنان.

"زينة كرم" علقت وقالت: نحنا طلَّعْنا الكاتيوشيا والمسيرات، تعطلت كل "إسرائيل". كيف إذا طلَّعنا شي تاني، شو بصير يا قوة الله!

فيما علقت الناشطة والإعلامية "ملاك خالد" ايضا: كل اللي صار والصواريخ الاستراتيجية بعدا مضبوبة!

أما "هاني شاهين" فكتب: كلام السيد نصرالله محل ثقة عند الإسرائيلي. نتنياهو في وضع حرج بعد أن أشاع أكاذيبا. 340 صاروخ وعشرات المسيرات أنجزوا المهمة بنجاح.. المخابرات العسكرية قرب تل أبيب أستُهْدِفَت بدقة. سنفقد بعض الأشخاص من الوحدة 8200 على وسائل التواصل. مبروك على هذا الإنجاز الذي فضح فشل المخابرات الإسرائيلية.

إنتصار من نوع آخر على رواية وسرديات الاحتلال. هذه المرة في ملاعب كرة القدم. اللاعب المغربي أنور الغازي، انتصر في معركة قضائية رفعها ضد نادي ماينز الألماني الذي كان يلعب في صفوفه. وذلك بعد فسخ عقده من قبل النادي تعسفيا بسبب دعم الغازي لأهالي غزة.

من تفاعل الناشطين العرب مع قضية اللاعب أنور الغازي، نقرأ بعض التعلقيات ونبدأ مع "هشام عمران" الذي كتب: انور الغازي ده برنس، نادي ماينز فسخ عقده لما لقاه قاعد يدعم اخواتنا راح رفع عليهم قضية والمحكمة انهارده حكمت ليه بتعويض مليون ونص المليون دولار راح اعلن بشكل رسمي انه كسب القضية وقالهم الف شكر لادارة ماينز، بفلوسكم دي هروح اعمل مشاريع لاطفالنا هناك وهيتبرع بنص مليون دولار.

حساب "المصطفى" علق بدوره: ماينز الألماني فسخ تعاقده مع المغربي أنور الغازي بسبب دعمه لإخواننا في غزة، قام انور ورفع ضدهم قضية، وربح مليون ونص مليون دولار، وأعلن أنه سيتبرع بنص مليون دولار لأهل غزة. الرجولة مواقف فا خليك أنور الغازي.

أما حساب "ابو الشمقمق" فكتب في هذا السياق: أنور الغازي سيتبرع بخمسمئة ألف يورو من مستحقاته من ماينز لأطفال غزة. ويمثل هذا المبلغ ثلث المبلغ الذي حصل عليه من نادي ماينز بسبب فسخ عقده بسبب دعمه للفلسطينيين في الحرب بين "إسرائيل" وحماس. كل شخص بهذا العالم يسجل تاريخ خاص به.. ما فعله هذا اللاعب لم تتجرأ على فعلته دول.

ومع استمرار تسجيل حالات الإصابة بجدري القرود حول العالم، بدأت المخاوف تتزايد، وبدأ شبح فيروس كورونا يعود من جديد تحت عنوان جدري القرود هذه المرة. فهل سيتحول هذا الفيروس إلى وباء كما حصل مع فيروس كورونا قبل نحو أربعة أعوام؟

ارتفاع حالات الإصابة بجدري القرود أثار مواقف وتعليقات كثيرة على مواقع التواصل.

"مقبول" كتب في هذا الموضوع: إذا كانت من حسنات جائحة كورونا عودة الكثيرين إلى خالقهم والخشية منه سبحانه فإن جائحة أخرى قادمة وهي (جدري القرود) والأمل في فضل الله كبير ليرفع شر هذا البلاء والعذاب عن خلقه.

حساب "عابرة" كان له تعليق وفيه: مكنتش خايفة من كورونا قد مانا مرعوبة من جدري القرود عشان مستهدفين بيه الأطفال الله ينتقم منهم، وعشان تكمل جايبين الجاهل يخلي المدارس إلزامي وأكيد المصل هيكون إجباري.

أخيرا مع تعليق من "ابو راشد" الذي كتب: فايروس جدري القرود هو مقدمة لفايرس أعظم وانتشاره سريع جدا القادم أفضع هم فقط يمهدون العالم من جديد بعد فايروس كورونا.