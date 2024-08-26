ما هي اسباب فشل محادثات القاهرة في التوصل إلى الهدنة بغزة؟

العالم- مصر

وفشلت جولات من المحادثات على مدى أشهر في التوصل إلى اتفاق لإنهاء العدوان الإسرائيلي المدمر أو إطلاق سراح الاسرى المتبقين لدى حركة حماس في السابع من أكتوبر تشرين الأول.

هذا وادعى مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان في مؤتمر صحفي عقده في هاليفاكس بكندا إن واشنطن لاتزال تبذل جهودا “حثيثة” في القاهرة مع وسطاء من مصر وقطر وأيضا مع الإسرائيليين للتوصل إلى وقف لإطلاق النار واتفاق بشأن الاسرى.

وتتضمن نقاط الخلاف الرئيسية في المحادثات الجارية الوجود الإسرائيلي في ما يسمى بمحور فيلادلفيا (صلاح الدين)، وهو شريط ضيق من الأراضي الفلسطينية يبلغ طوله 14.5 كيلومتر على امتداد الحدود الجنوبية لقطاع غزة مع مصر.

وقالت حماس إن كيان الاحتلال تراجع عن التزامه بسحب قواته من هذا المحور ووضع شروطا جديدة أخرى منها فحص الفلسطينيين النازحين في أثناء عودتهم إلى شمال القطاع الأكثر اكتظاظا بالسكان عندما يبدأ وقف إطلاق النار.

وقال القيادي في حماس أسامة حمدان لقناة الأقصى التلفزيونية التابعة للحركة اليوم الأحد “لن نقبل الحديث عن تراجعات لما وافقنا عليه في الثاني من يوليو الماضي أو اشتراطات جديدة”.

وقال حمدان أيضا إن حماس سلمت الوسطاء ردها على الاقتراح الأحدث، مضيفا أن “الإدارة الأمريكية تزرع أملا كاذبا بالحديث عن اتفاق وشيك لأغراض انتخابية”.

كما قال القيادي في حماس عزت الرشق إن وفدا من حماس غادر القاهرة بعد إجراء محادثات مع الوسطاء، مضيفا أن الحركة كررت مطلبها بأن ينص أي اتفاق على وقف دائم لإطلاق النار وانسحاب إسرائيلي كامل من قطاع غزة.