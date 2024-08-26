طهران تجدد التأكيد: لا تراجع عن الرد على الكيان بشكل حاسم ودقيق

العالم - خاص بالعالم

لا تراجع عن الانتقام لدماء الشهيد القائد إسماعيل هنية.. عبارة تكررت على لسان أكثر من مسؤول في إيران، ما يؤكد أن طهران عازمة على الرد مهما حدث.

فالجريمة التي ارتكبها الكيان الصهيوني في طهران لا يمكن أن تنسى.. الكلام لرئيس الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية، اللواء محمد باقري الذي أكد أن الانتقام من الكيان الصهيوني حتمي، مشيرا إلى أن إيران نفسها ستقرر الانتقام وسيتصرف محور المقاومة بشكل منفصل.

لكن الرد الإيراني على الهجوم الإرهابي الإسرائيلي سيكون دقيقا وحاسما ومحسوبا جيدا. هذا ما أكده وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي خلال اتصال هاتفي مع وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاياني، مشيرا إلى أن طهران على عكس الكيان الصهيوني، لا تسعى إلى توسيع التوتر في المنطقة، رغم أنها لا تخشى التصعيد.

المتحدث باسم وزارة الخارجية الايرانية ناصر كنعاني أشار إلى ان مرور الوقت ليس في صالح الكيان الصهيوني وداعميه، وقال انه وعلى الرغم من الدعم الشامل للكيان الصهيوني من بعض الدول بما في ذلك امريكا، الا انه فقد القدرة على التنبؤ بوقت ومكان هجوم المقاومة وقوتها الرادعة حتى في عملية محدودة النطاق.

كنعاني أشاد برد حزب الله النوعي والكبير ضد أهداف حيوية واستراتيجية في عمق الكيان الصهيوني وقال إن هذا الرد أظهر أن العدو الإسرائيلي لا يفهم إلا لغة القوة ولن توقفه إلا هجمات المقاومة والمجاهدين.