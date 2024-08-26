فيديو خاص: تفاصيل الرد الروسي المزلزل على اوكرانيا!!

العالم - خاص بالعالم

وأعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي عن أضرار كبيرة جراء الهجوم في قطاع الطاقة.

وأشار إلى أن عمليات الإصلاح مستمرة بينما ألمح إلى ضرورة إزالة الخط الأحمر لاستخدام أوكرانيا أسلحة غربية.

واطلقت روسيا مئتي صاروخ ومسيرة في هجوم واسع النطاق على بنك أهداف ركز على منشآت الطاقة الأوكرانية الضعيفة أساسا في 15 منطقة في البلاد، ما أدى إلى انقطاع التيار الكهربائي عن عدة مناطق وتعطّل جدول مواعيد القطارات فضلا عن مقتل واصابة عدة اشخاص.

وسمع في العاصمة كييف دوي انفجارات يعتقد بأنها ناجمة عن أنظمة الدفاع الجوي.

وقال فولوديمير زيلينسكي الرئيس الأوكراني: كانت من بين أكبر الضربات ، ضربة مشتركة. هناك أضرار كثيرة في قطاع الطاقة وعمليات الإصلاح جارية. بإمكاننا القيام بالمزيد من أجل حماية الأرواح إذا تعاون جيراننا الأوروبيون مع مقاتلاتنا من طراز إف-16 وأنظمة دفاعنا الجوية.

وفي تأكيد على تلميحات زيلينسكي لإزالة الخطوط الحمر التي وضعها الغرب لحدود استخدام الأسلحة التي يقدمها لأوكرانيا ضد روسيا؛ أفاد مكتب الرئاسة الأوكرانية بأن الهجوم أظهر بأن كييف بحاجة للحصول على إذن لضرب 'عمق الأراضي الروسية بالأسلحة الغربية'.

من جهتها أعلنت وزارة الدفاع الروسية أنها نفذت 'ضربة واسعة النطاق' بالصواريخ والطائرات المسيرة استهدفت منشآت للطاقة في أوكرانيا.

وذكرت الوزارة ان القوات المسلحة الروسية نفذت ضربة واسعة النطاق بأسلحة بعيدة المدى وعالية الدقة أطلقت من الجو والبحر وبمسيرات طالت منشآت مهمة للطاقة تغذي المجمع الصناعي العسكري في أوكرانيا، وتمت إصابة جميع الأهداف.

بدوره أعلن الكرملين ان الرد الروسي على توغل أوكرانيا في منطقة كورسك بغرب البلاد حتمي، وإن إجراء محادثات لوقف إطلاق النار مع كييف لم يعد مطروحا.

وقال دميتري بيسكوف المتحدث باسم الكرملين: لا يمكن أن تمر هذه الأعمال القتالية دون رد مناسب، الرد آت لا محالة، لم تكن هناك مفاوضات، هناك الكثير من التقارير في وسائل الإعلام عن وجود مفاوضات لكن ليست كلها صحيحة. لم يعد لمسألة المفاوضات أهمية كبيرة في الوقت الحالي.

ويعد هذا الهجوم هو الأكبر منذ أسابيع، ويأتي فيما تمضي أوكرانيا قدما بهجوم بدأ قبل نحو ثلاثة أسابيع في منطقة كورسك الروسية حيث أعلنت أنها تتقدّم هناك.

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